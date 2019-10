Campli, auto si cappotta: salvi mamma e tre bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sfiorata a pochi chilometri da Campli, in provincia di Teramo. Perde il controllo dell’auto, una Mercedes Classe A, che centra un cordolo al lato della carregiata e si ribalta. Nell’auto, oltre la conducente, una giovane donna di 27 anni, c’erano anche i suoi tre figli in tenera età. Tanto spavento e, per fortuna, conseguenze molto lievi, per l’incidente che si è verificato questa mattina lungo la Sp17, tra Villa Falchini e Boceto di Campli.I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, al pari della polizia locale di Teramo per gli accertamenti del caso. La donna è uscita da sola dall’abitacolo ed ha estratto i tre figli. I quattro occupanti della vettura non hanno riportato gravi conseguenze nell’incidente e sono stati comunque trasportati presso l’ospedale Mazzini di Teramo con un’ambulanza solo per precauzione. I pompieri nel frattempo si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo e riaprire la strada al traffico.