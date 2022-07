Si schianta con l'auto contro un muretto: 67enne muore durante il trasporto in ospedale

Si schianta con l'auto contro un muretto: un pensionato di 67 anni muore durante il trasporto in ospedale. Non ce l'ha fatta l'automobilista (A. P.) che questa mattina alle 7,30, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muretto in via Teatro Romano, ad Atri, in provincia di Teramo. Sul posto un'ambulanza del 118, che ha provveduto al primo soccorso, e la polizia municipale di Atri, diretta dal maggiore Alfonso Osmi. L'uomo è apparso subito gravissimo ed è deceduto durante la corsa disperata in ospedale. Sono in corso accertamenti della polizia locale per stabilire la dinamica e la causa dell'incidente costato la vita al pensionato.