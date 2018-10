Assalto alla villa, “il macellaio” rischia di tornare in libertà: corsa contro il tempo per tenerlo in carcere

Corsa contro il tempo per tenere in carcere il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie. Alexandru Bogadan Colteanu, il “macellaio", romeno come gli altri complici, al momento è indagato solo per l'orologio rubato al medico, che cercava di vendere nel Casertano, dove era scappato dopo il colpo di due domeniche fa. Oggi la Procura gli contesterà la rapina e le lesioni gravi, reati in grado di prolungare la sua carcerazione. La speranza è che, durante la trasmissione degli atti da Lanciano alla Campania, il giovane non sia rimesso in libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA