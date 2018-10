Assalto alla villa, pronto il mandato di cattura per il capo della banda. La ricettazione diventa rapina

E' atteso per oggi l'ordine di custodia cautelare per Alexandru Bogadan Colteanu, il presunto capo dei rapinatori che hanno assaltato la villa dei coniugi Martelli, a Lanciano, tagliando un orecchio a Niva Bazzan. Difatti è sul tavolo del gip Massimo Canosa la richiesta misura cautelare in carcere per il romeno di 26 anni, arrestato a Casal di Principe (Caserta) dalla Mobile e lo Sco mentre cercava di ricettare un orologio rubato nella casa delle vittime.



Mentre a Caserta avveniva la convalida dell'arresto per ricettazione, a Lanciano ieri si è finito di confezionare per lui una formale incriminazione per concorso nell’efferata rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. Dopo la firma del gip poi l’ordine di arresto gli verrà notificato al carcere di Caserta. Insomma inchiodato definitivamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA