Restituzione tasse post sisma, Cioni sospeso nel vuoto per protesta

L’AQUILA - Celso Cioni, direttore abruzzese di Confcommercio, ha protestato in maniera clamorosa appendendosi dal balcone della sua abitazione. Un modo per sostenere, come ha fatto con cartello, che le imprese sono "appese a un filo" nella vicenda della restituzione delle tasse non versate perché sospese dopo il sisma, intimata dall’Europa a 124 partite Iva, per quasi ottanta milioni. Cioni protesta perché non é ancora stata approvata almeno la proroga della scadenza per la restituzione, fissata oggi a luglio. In commissione, al Senato, l’emendamento é stato bocciato nel corso dell’esame del decreto Sblocca cantieri.



