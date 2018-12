L'Aquila sotto la neve, tir fuori strada a Sassa: disagi alla circolazione. Precipitazioni nelle prossime ore

L'AQUILA - L'Aquila si è svegliata ancora sotto la neve. Precipitazioni deboli, sufficienti, però, a creare qualche disagio alla circolazione. Nella zona di Sassa un tir ha sbandato finendo fuori strada: traffico bloccato a lungo. Altre difficoltà si sono registrate lungo l'autostrada: intorno all 8 due incidenti si sono verificati sull'A24, vicino al casello di Tornimparte. In uno di questi un'auto si è ribaltata. Fortunatamente nessuna grave conseguenza. Nel pomeriggio neve in aumento: le precipitazioni si attenueranno dalla serata. © RIPRODUZIONE RISERVATA