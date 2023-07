L'Aquila, morto Giampaolo Cotellessa: era il re degli addobbi di Natale

Se ne è andato in punta di piedi dopo una malattia l'imprenditore Giampaolo Cotellessa (foto), il signore del Natale aquilano. Così tutti gli aquilani lo ricordano, non ne esiste uno infatti che non sia passato per la sua baita magica a Fossa dove si entrava in un luogo davvero incredibile, fatto di alberi di Natale, decorazioni, presepi che erano la sua vera passione.

Si era inventato "Creation Vetrina", attività che ha portato avanti per oltre 30 anni assieme alla sua famiglia e che ha sempre decorato le case di aquilani e non solo. I suoi splendidi alberi di Natale hanno abbellito infatti anche le gallerie commerciali di tutta Italia. Natale ma anche Pasqua, quando la sua baita caratteristica si vestiva di altri colori. Poi la sfida in centro storico di Giampaolo e della sua famiglia sempre unita in tutto, con l'apertura di un punto vendita nuovo e accogliente lungo il Corso cittadino.

Sapeva consigliare, ascoltare, accogliere, con il suo sorriso e la sua calma. I suoi alberi con le decorazioni erano davvero eterni. E agli aquilani piaceva ogni anno aggiungere un pezzo, così per ricordare magari un Natale particolare, per legare una decorazione a qualcosa di speciale della propria vita, scelto in un posto incantato.

Giampaolo lascia la compagna di una vita, la moglie Pina Nusca, i figli Massimo e Noemi oltre agli adorati nipoti. L'ultimo saluto a Giampaolo oggi alle ore 15 nella basilica di San Bernardino. Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono subito diffusi dopo la notizia data dai figli con un lungo post su Facebook. In molti hanno voluto ricordare quell'uomo dal cuore d'oro e dalla delicatezza incredibile che ha fatto un pezzo di storia commerciale dell'Aquila.