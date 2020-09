Lavori per il rifacimento dell'asfalto, mezza città paralizzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Mattinata da incubo nella zona ovest dell'Aquila. Lavori di rifacimento dell'asfalto, infatti, hanno letteralmente mandato in tilt la circolazione proprio in prossimità di uno degli snodi fondamentali: la statale 17, nel tratto che da viale Corrado IV conduce alla zona dei centri commerciali.File chilometriche dal primo mattino, con tempi di percorrenza dilatatissimi (anche 40 minuti per percorrere l'intero tratto) e numerose proteste da parte degli automobilisti che si chiedono come mai simili opere vengano effettuate, in punti così critici, proprio negli orari di maggiore traffico.