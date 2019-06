L'AQUILA - Un incidente si è verificato intorno alle 15 lungo viale della Croce Rossa. Si sono scontrate due auto, in modo violento. Non sembrano esserci conseguenze gravi per gli occupanti. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Disagi al traffico perché le auto occupano entrambe le carreggiate e ci sono lunghe code. © RIPRODUZIONE RISERVATA