Incendi L'Aquila, due fronti critici: Cansatessa e l'estensione verso Madonna Fore

L'AQUILA - Rimane molto delicata e difficile la situazione degli incendi che da giorni stanno flagellando i boschi limitrofi alla città dell'Aquila. Nella notte tra domenica e lunedì le fiamme hanno ripreso vigore, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni nella zona di Cansatessa, dove ci sono uomini a presidiare da terra. Preoccupazione anche per l'estensione dell'incendio verso est: il rogo minaccia la Rocchetta, via dei Cipressi e passo Crudele, sulla sommità di Monte Pettino. Ci sono squadre a terra per tentare di aprire vie tagliafuoco, ma al momento le difficoltà sono enormi e il patrimonio ambientale è a rischio. Attivati anche i monitoraggi Arta sulla qualità dell'aria: al momento non ci sono gravi criticità.