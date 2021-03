13 Marzo 2021

di Manlio Biancone

Il Tribunale del Riesame dell’Aquila (presidente Alessandra Ilari, a latere Spagnoli e Guasconi), ieri pomeriggio, ha revocato la misura cautelare in carcere nei confronti dell’ex senatore Filippo Piccone, emessa dal Gip, Maria Proia, e ha sostituito la misura con il divieto di dimora a Celano. L’ex vice sindaco ed ex consigliere si trovava in carcere a Vasto dal 22 febbraio in seguito agli arresti avvenuti per l’inchiesta “Acqua fresca”, che ha travolto politici, amministratori e professionisti, che ruotavano intorno al sistema degli appalti di Celano.

I giudici hanno anche annullato l’ordinanza per otto capi di imputazione che riguardano appunto l’ex senatore. Il tribunale del Riesame ha anche revocato al sindaco, Settimio Santilli. la misura cautelare degli arresti domiciliari e lo ha sottoposto all’obbligo di dimora fuori da Celano.