Lettera con la polverina, scatta l'allarme antrace in Questura

Ieri pomeriggio è scattato l'allarme antrace in Questura all'Aquila. A quanto è stato possibile sapere, un uomo ha consegnato agli agenti una lettera, a suo dire minatoria. Quando il plico è stato maneggiato, dallo stesso è fuoriuscita polvere. Ragion per cui sono state immediatamente attivate tutte le procedure di sicurezza previste per casi simili.

Alcuni locali dell'edificio sono stati chiusi, si tratta in modo particolare di quelli per i quali il plico è transitato: ingresso, sala d'attesa e ufficio denunce sono stati posti sotto sigillo dai vigili del fuoco, in attesa dei controlli di rito. La polvere è stata raccolta e inviata a un laboratorio per le analisi che dovranno chiarirne l'effettiva natura.

Le precauzioni riguardano anche le persone che hanno maneggiato la lettera. Sia chi l'ha portata che gli agenti che l'hanno toccata dovranno restare chiusi in casa per osservare una sorta di quarantena, fino a che le indagini non chiariranno effettivamente ciò che è accaduto.

L'antrace è un batterio in grado di provocare una malattia potenzialmente pericolosa ed è stata associata ad attacchi bioterroristici nel passato a causa della sua elevata letalità e della facilità con cui il batterio può essere prodotto e diffuso.