L'ex assessore Antonio Di Paolo muore dopo un intervento, sette medici indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La capitale del Pnalm è in lutto per la perdita di, di, deceduto all’età di 71 anni, nel letto dell’ospedale di Sulmona . L’amministrazione comunale pescasserolese, presieduta dal sindaco, Luigi La Cesa, si stringe al dolore dei familiari, ricordando l’impegno politico di Antonio Di Paolo.I familiari del politico, chiedono di fare luce sulle cause della morte, avvenuta dopo circa otto giorni da un intervento chirurgico, al quale è stato sottoposto e dopo 25 giorni di ricovero, nella struttura ospedaliera. La Procura della Repubblica di Sulmona, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di, nei confronti di sette medici del nosocomio sulmonese. Si tratta di un atto dovuto, dopo la denuncia presentata al Commissariato e la disposizione dell’esecuzione dell’esame autoptico, svolto dall’anatomopatologo,. Sottoposte a sequestro,del paziente, che ricostruiscono le varie fasi della degenza, comprese quelle post operatorie.Il medico legale, farà una comparazione tra quanto emerso dall’autopsia e la documentazione clinica. Si analizzerà, così, se l’attività pre operatoria e quella post operatoria, sono in qualche modo legate alla morte del 71enne. Secondo i medici, l’uomo aveva un quadro clinico già importante. Antonio Di Paolo sarebbe stato ricoverato nel presidio peligno, intorno al 14 agosto, per accertamenti, a causa dell’ingiallimento della pelle e qualche linea di febbre. I sanitari avrebbero iniziato le cure necessarie per stabilizzare il paziente, monitorando il quadro clinico, attraverso esami specialistici.Da subito avrebbe iniziato a manifestare forti dolori all’addome e sudorazioni. Man mano le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate, fino al decesso, avvenuto a distanza di otto giorni dall’operazione.Venerdì, in tarda serata, la salma è stata restituita ai familiari per la cerimonia funebre, che si è tenuta ieri a Pescasseroli, nella chiesa parrocchiale dei. Poi la sepoltura nel cimitero del centro montano.