Antonella stroncata da una malattia. Aveva appena corso cento chilometri in bici

Sulla bara chiara una foto luminosa di Antonella Mastrangelo, 57 anni, che sorride, sull’altare un cartellone di immagini e pensieri della classe seconda B. Era bella fuori e dentro la docente di scienze motorie deceduta all’alba di domenica per un male che non perdona, contro il quale ha lottato con forza fino alla fine. Nella basilica della Madonna dei 7 Dolori gli studenti della scuola Montale Carducci, i parenti, gli amici, gli atleti dell’associazione Ciclisti per Caso di cui era presidente, le hanno ieri dato l’ultimo saluto. In prima fila il compagno Enzo, l’ex marito Claudio, nutrizionista e personal trainer con cui in passato la donna aveva gestito le palestre Body Line e Meeting a Pescara.Appassionata di ciclismo, Antonella si allenava regolarmente con i compagni di squadra e lo scorso 25 agosto, poco prima di scoprire la malattia, aveva partecipato ad una 100 chilometri di bici. Il dirigente scolastico Stefania Petracca, colleghe, studenti ed amici ciclisti hanno ricordato «la professoressa che aveva sempre il sorriso sulle labbra, che trasmetteva la felicità ed insegnava ad affrontare le sfide, ad amare la vita attraverso lo sport, l’emblema del vero educatore e sportivo». Commossa, la preside Petracca ha manifestato il momento di dolore che tutta la scuola sta vivendo per la scomparsa dell'amata collega: «Ci hai insegnato ad essere una squadra» ha affermato la dirigente.«La vita è un treno in cui si scende e si sale e tu sei stata il nostro capotreno» le parole riconoscenti di un alunno che ha anche ricordato quanto le lezioni fossero piacevoli con la professoressa Mastrangelo che, con la sua simpatia, sapeva alleggerire ogni momento didattico. Organizzatrice di saggi e spettacoli all'interno del plesso scolastico, la docente era anche attiva nel volontariato dedicandosi ai diversamente abili. Il gruppo Ciclisti per Caso ha istituito una raccolta fondi per ristrutturale la palestra dell’associazione che sarà intitolata all' amica e presidente.