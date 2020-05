© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 80enne diè morto ieri mattina appena arrivato all’ospedale dicon febbre alta e problemi respiratori e dopo che l’ambulanza del 118 era rimasta coinvolta in un incidente stradale davanti all’ufficio postale del paese. Si tratta dii, geometra e da giovane impegnato nel partito socialista avezzanese, che si è sentito male in casa e per questo i familiari hanno chiesto l’intervento del personale medico per un ricovero. Il persole medico una volta giunto sul posto e constatato che da giorni avevae difficoltà a respirare ha adottato tutte le precauzioni del caso, temendo un contagio da. Durante il percorso per raggiungere l’ospedale di Avezzano l’ambulanza è uscita fuori strada e si è schiantata addosso a un muro nel centro abitato del comune. Nell’impatto tutti i sanitari a bordo sono rimasti illesi e a quanto pare anche il paziente non avrebbe avuto nessun problema a causa dell’incidente.E’ stato però necessario caricarlo su un’altra ambulanza fatta arrivare subito dopo dal personale sanitario. Quando è arrivato in ospedale le sue condizioni sono peggiorate ed è morto nonostante tutti i tentativi messi atto dai medici per salvarlo. Ora quasi sicuramente sarà sottoposto a tampone per capire la natura del decesso. Sul posto sono intervenuti idella compagnia Avezzano.