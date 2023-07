Alessio Capacchietti "re di Camden" grazie agli arrosticini d'Abruzzo

«Noi Israel? No, nu seme nu. Appena sbarcati da Pescara». Ad Alessio Capacchietti basta sentire il nome della sua città per illuminarsi in volto con un gran sorriso. E poco conta che l’ospite non sia proprio pescarese doc. «Siete dei Colli? Allora conoscete mio padre!». Alessio è figlio di Francesco e Giulia, amati genitori che lui nel 2010 ha salutato per cercare la propria strada oltre Manica. «Ho lasciato una vita comoda per dimostrare a me stesso di valere, per realizzarmi». Cosa che Alessio ha fatto alla grande e senza aiutini, anzi: la gavetta se l’è fatta tutta, da lavapiatti a salire. E se oggi è il “re degli arrosticini” all’Orfeo, locale nel cuore del Camden Market di Londra, è proprio grazie ai tanti sacrifici affrontati, a cominciare da un corso intensivo di lingua inglese a livello universitario. Su una parete del locale c’è un grande disegno con Gran Sasso, Maiella e Ponte del mare. «Lo ha realizzato una studentessa sopravvissuta al terremoto dell’Aquila». Un finanziatore lo ha supportato dagli inizi: Alessio gli deve molto e per questo gli mostra riconoscenza, ma lo ha anche ripagato con tanto impegno e continua a farlo. «Quando il Covid ci ha fermato, mi sono riciclato come autista di Uber» racconta. Della serie: mai arrendersi.

Oggi il suo locale è un tripudio di sapori. «Tutta roba genuina abruzzese» assicura Alessio, il che lo rende un “ambasciatore d’Abruzzo” nella capitale britannica. «Gli arrosticini mi arrivano dalla Special Carni di Ripa Teatina, arrivo a venderne anche duemila al giorno - racconta -. Genziana e ratafià me li fornisce Iannamico. Anche il vino (Montepulciano, Cerasuolo e Trebbiano) è dei nostri vitigni abruzzesi ma lo propongo con un mio marchio. L’olio è di Collecorvino». E poi c’è l’immancabile pizza, che Alessio ha imparato a impastare reggendo alla grande il confronto con la migliore scuola napoletana («lievito naturale con 72 ore di lievitazione» chiarisce lui).

La clientela è internazionale, davvero al suo banco si ferma gente di tutto il mondo.

Alessio Capacchietti è stato bravo ad adattare piatti e sapori a palati diversi, anche vegetariani. «Non a tutti piacciono pipindun’e ove - dice a chiare note -. Gli arabi vanno matti per il piccante e io abbondo. Ma gli arrosticini hanno davvero sorpreso e conquistato tutti». Quello del caffè, invece, è un rito che Alessio riserva alle occasioni importanti ovvero agli amici veri, gli abruzzesi (con i quali è sempre generoso se serve una mano) e ai titolari delle attività vicine. «Nel mio staff c’è tanto Abruzzo, anche se oggi ho dato il riposo a molti compagni d’avventura». Non solo abruzzesi: Alessio può contare sull’infaticabile Laura, arrivata a Londra da Forlì, e collaboratori italiani e stranieri, persino indiani «che hanno imparato a preparare una pizza buonissima» assicura orgoglioso Alessio, maestro chef, pronto a ricominciare ogni giorno. Perché il Camden Market non si ferma mai.