Fiamme gialle, il maresciallo Mitrugno Cavaliere al Merito della Repubblica

Lunedì 11 Ottobre 2021, 16:16

L'AQUILA - Il sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli ha partecipato alla cerimonia di conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" , con la quale è stato insignito un suo concittadino, il maresciallo della Guardia di Finanza del'Aquila, Giampiero Mitrugno.

Ha proceduto alla consegna della distinzione onorifica il Prefetto dell' Aquila, Cinzia Torraco. Presente anche il comandante provinciale del Corpo, il colonnello Gabriele Nastasi.

Per il maresciallo si tratta di un importante riconoscimento ottenuto per la propria instancabile attività operativa nel corso dell’emergenza pandemica, tuttora in corso.