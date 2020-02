Affronta una salita in bicicletta a 87 anni: stroncato da malore

A 87 anni, in sella alla sua bicicletta, mentre percorre una salita, viene colpito da un malore, che non gli lascia scampo. È morto così, in tarda mattinata, un anziano pescarese. Il fatto è avvenuto a Pescara poco prima delle 13, in via Caravaggio, nel capoluogo adriatico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti, che hanno visto l'anziano a terra accanto alla bici. Sul posto è subiro arrivato il 118, con l'ambulanza medicalizzata: nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Intervenuti, per tutti gli accertamenti del caso,

anche i Carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA