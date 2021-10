Adrilog, volume di affari in crescita e nuovi appalti

Sabato 23 Ottobre 2021, 13:45

Adrilog continua a guardare al futuro. Volume di affari in crescita, fatturato che farà segnare anche nel 2021 un balzo in avanti, nuovi appalti conquistati e un’espansione che ha ormai dimensione nazionale. Un percorso che non potrebbe avere questa ambizione senza la consapevolezza di quanto al centro di un progetto siano fondamentali le persone. La solidità finanziaria dell’azienda, certificata dai bilanci annuali, rappresenta un valore e una garanzia anche per i suoi lavoratori. Il recente accordo firmato con le sigle sindacali, che porterà un aumento importante nelle buste paga e sarà quindi di sostegno alle loro famiglie, è il risultato di una politica aziendale che riconosce l’impegno quotidiano di ognuno nel sentirsi parte di una squadra con un obiettivo comune e non solo un ingranaggio di una fredda macchina.

La realtà Adrilog oggi consente anche di misurarsi con una dimensione lavorativa, multiculturale e con un’età media di 39 anni, che va oltre quella locale. I numerosi appalti vinti in molte Regioni del Sud, Centro e Nord Italia, permettono ai lavoratori di spostarsi e confrontarsi con aziende clienti di rilievo nazionale. E poi il progetto Adrilog Academy, ormai una solida realtà, che sta dando la possibilità alle risorse interne ma anche agli esterni di frequentare corsi altamente specializzanti. Del resto, la logistica e i trasporti sono un settore cruciale per il futuro e, una cooperativa come Adrilog che si avvicina ai suoi dieci anni di attività, rappresenta un punto di forza per l’economia del territorio in cui ha il cuore, l’Abruzzo, e di tutte le realtà dove è chiamata ad operare. Sono oltre 10 le posizioni aperte e tante e costanti le opportunità di candidarsi per posizioni manageriali e operative in tutte le sedi della Cooperativa.