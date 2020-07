Aziende in controtendenza, l'Adrilog aumenta fatturato e personale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fatturato in crescita, che passa dai 29 milioni di euro del 2018 ai 52 del 2019, e un numero di dipendenti che tocca quota 816, sono i numeri che fanno sorridere la cooperativa, con sede a. L'azienda nel campo della, con importanti clienti in tutta Italia - tra i maggiori c'è- sta proseguendo un percorso di crescita che non si è interrotto neanche nei mesi dell'emergenza, in cui, anzi è cresciuto il livello di attività. Un numero notevole di persone impiegate, mezzi che quotidianamente hanno raggiunto tutta l'Italia in piena sicurezza, grazie ai protocolli implementati sin dal mese di marzo. In quel mese la cooperativa ha rinforzato il suo organico con, altri 30 ne sono stati chiamati ad aprile.«Abbiamo la consapevolezza di essere riusciti a garantire in quei mesi dei livelli occupazionali e incrementarli di diverse unità. Il tutto nel pieno rispetto delladi lavoro e dei valori che guidano da sempre la cooperativa», ha spiegato il presidente, rieletto insieme a tutto il cda formato danell'assemblea dei soci dello scorso 11 luglio. Il cammino della cooperativa rappresenta una luce in un territorio dove sono tante le difficoltà a livello industriale. Ad oggi sono 349 le persone che operano a San Salvo tra la sede direzionale, inaugurata lo scorso anno, e nel magazzino dell'appalto Conad Adriatico. «Nel risultato del bilancio 2019 si può leggere una sintesi della logica imprenditoriale che abbiamo conciliato con i valori della cooperativa - spiega Mazzali -. Un binomio che, a mio avviso, ha espresso valore in questi anni di mercato particolarmente difficile. Venivamo già da una crisi importante, non ancora completamente assorbita, in un mercato competitivo come quello dei servizi logistici dove i fattori premianti sono la grande qualità, la capacità di innovare, la capacità di efficientamento continuo dei processi. E poi il rispetto delle regole, riferimento fondamentale del nostro agire. Per noi rispettare le regole è cultura stessa d’azienda in tema di rispetto dei contratti, versamento dei contributi e, in generale, un atteggiamento quotidiano condiviso tra tutti i soci e i lavoratori per fidelizzare il rapporto con il cliente». A dare valore al lavoro fatto è anchepresidente di. «Il bilancio 2019 della cooperativa Adrilog segna quasi unrispetto l'anno precedente, segno tangibile di una grande capacità imprenditoriale e sapere organizzativo. Vorrei però sottolineare come questi dati quantitativi si siano ottenuti rispettando i diritti dei soci e dei lavoratori, e in una completa applicazione dei principi cooperativi. In questo 2020 segnato dalla pandemia sottolineare ciò vuol dire avere un vantaggio competitivo in più per il futuro».Leper il 2020 raccontano di un ulteriore passo in avanti nel fatturato, con nuovi appalti da gestire e lo sviluppo delle attività in cinque aree di business, trasporto, logistica, antincendio, facility management e manutenzione, che necessiteranno di nuove risorse. «In uno scenario complicato come quello che viviamo, aver investito in questi anni nel perseguire questa logica di approccio al lavoro e al mercato possa essere la migliore garanzia rispetto alle difficoltà - sottolinea Mazzali -. In questi anni Adrilog si sta affermando come eccellenza abruzzese nella logistica. Stiamo diventando unpartendo da una realtà de localizzata rispetto ai centri logistici nazionali. Per noi è un orgoglio essere una realtà che ha sede a San Salvo, ha il cuore e le radici in questa terra e, sempre più, trova riscontri in altri territori d’Italia». Ed è proprio a quel territorio dove Adrilog ha le sue radici e dove vivono gran parte dei suoi soci e dei suoi lavoratori che, anche nei mesi dell'emergenza, è stata dimostrata vicinanza concreta. La commissione per le iniziative sociali ha deliberato la partecipazione all’acquisto di un respiratore per l’ospedalepresidio sanitario prezioso e fondamentale, e il sostegno, con donazione di alimenti, ad associazioni regionali ed extra regionali per il sostentamento delle. Azioni che hanno rafforzato, in questa fase di criticità, le attività che la cooperativa porta avanti con sponsorizzazioni e sostegno ad iniziative solidali che restituiscano valore al territorio dove opera.