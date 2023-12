Sant'Omero, morto Franco Di Felice: l'imprenditore aveva 54 anni

Lutto a Sant’Omero (Teramo): si spegne imprenditore di 54 anni. Aveva scoperto una grave malattia un anno fa. Lascia moglie e due figli. La notizia è stata diffusa sui social da un suo amico: «Ciao Franco, riposa in pace».

Franco Di Felice, 54 anni, residente nella frazione di Garrufo di Sant’Omero, è deceduto dopo una lunga battaglia contro una malattia. Gestiva da anni un'impresa edile specializzata in movimento terra. L'anno scorso, in questo periodo, come riferiscono coloro che lo conoscevano bene, Franco aveva avvertito disturbi. Dopo aver consultato uno specialista, aveva scoperto di essere affetto da una grave patologia. «Comunque non si era lasciato abbattere moralmente», racconta un'amica.

Da quel momento, aveva iniziato la sua coraggiosa lotta contro la malattia.

Secondo quanto riferito dai suoi conoscenti, sembrava che si fosse ripreso, che la malattia fosse in remissione. Tuttavia, purtroppo, la situazione si è complicata nuovamente e nel giro di un mese, nonostante un intervento chirurgico e un ricovero, Franco Di Felice è venuto a mancare ieri sera all’ospedale Mazzini di Teramo. Numerosi sono i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia pubblicati sui social. Franco Di Felice lascia la moglie Katia e i figli Gaetano e Mattia. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Francesco a Garrufo.