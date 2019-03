«Il mio ex mi ha accoltellata in spiaggia». Dubbi sulla versione della vittima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia al lavoro per fare chiarezza sulla presunta aggressione con tanto di rapina avvenuta, martedì pomeriggio, sulla spiaggia davanti alla Nave di Cascella, a Pescara, ai danni di una 39enne residente a San Salvo. La donna ha raccontato di essere stata improvvisamente colpita alla schiena, mentre stava facendo una passeggiata sulla battigia, con un oggetto appuntito e tagliente e poi derubata del telefono e di 150 euro che aveva nella borsa. Ad agire, due persone fra cui l'ex fidanzato, anche lui di San Salvo. A causa delle ferite riportate, è finita in ospedale, da cui è stata dimessa con 15 giorni di prognosi.L'ex è stato rintracciato e già ascoltato in questura ed ora sono in corso verifiche sulle versioni fornite dai due. In quella della 39enne, vi sono diversi elementi poco chiari su cui si stanno svolgendo accertamenti. Molte cose, insomma, non tornerebbero nel suo racconto e in generale nell'intera vicenda, più complessa di quella che appare. Una vicenda costellata da ripicche e denunce, su cui stanno svolgendo approfondimenti i carabinieri di Vasto. Due quelle presentate dalla donna, l'una a gennaio per minacce, ingiurie, lesioni e molestie e l'altra per stalking l'8 marzo. Il giorno successivo, il 9 marzo, si è di nuovo rivolta ai militari dell'Arma dicendo di essere stata aggredita, mentre tornava a casa, e colpita con un coltello seghettato da cucina alla gamba sinistra. Aveva aggiunto che la persona in questione aveva il volto coperto, ma era certa si trattasse dell'ex.L'uomo, da parte sua, ha sempre negato tutto, sostenendo di non essere lui l'autore delle lesioni riportate dalla donna e pertanto di essere stato ingiustamente diffamato. «C'è un’unica verità – ha dichiarato alcune settimane fa – ed è quella che verrà accertata nelle sedi competenti. Io dal canto mio ho fornito ogni elemento utile agli inquirenti e confido nel loro operato». Inquirenti che stanno cercando ora di ricostruire i rapporti fra i due e quindi cosa di fatto accaduto nei vari episodi, di volta in volta portati all'attenzione di carabinieri e polizia.