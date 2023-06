«Abusi sessuali nella setta». Undici ex adepti contro il guru

Entra nel vivo a Teramo il processo che vede imputati per una presunta violenza sessuale di gruppo Pietro Tamburella, ritenuto dall'accusa il guru di una setta a Campli, e la sua collaboratrice Valeria Ficarra, difesi rispettivamente dagli avvocati Giampaolo Magnanimi e Lauro Tribuiani. Ieri, infatti, il nuovo collegio dei giudici (presidente Carlo Calvaresi) ha nominato il perito Paolo Cozzi che adesso dovrà trascrivere le intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate dalla Procura in fase di indagini preliminari e che saranno depositate non prima di novanta giorni. In aula, quindi, si tornerà a fine dicembre quando, escluso il caso in cui non venisse chiesta una proroga, si comincerà con i testi dell'accusa partendo proprio dalle intercettazioni.

In undici, tra uomini e donne provenienti da diverse parti d'Italia, si sono costituiti parte civile e sono tutti ex adepti del movimento di Tamburella, una comunità spirituale denominata "Umani in divenire", che hanno raccontato, solo dopo aver lasciato il posto e a distanza di tempo, di aver subito molestie sessuali da parte di entrambi gli imputati contemporaneamente. Ma a far scattare l'inchiesta della magistratura teramana è stata una prima denuncia da parte di una donna in particolare, la cui vicenda risalirebbe esattamente a cinque anni fa, che ha poi trascinato e convinto anche altri a raccontare cosa presumibilmente accadeva in quella comunità spirituale dove gli adepti arrivavano in cerca di pace, ma stando ai loro racconti trovavano l'inferno. Tutto sempre categoricamente smentito sia da Tamburella, sia da Ficarra nei confronti dei quali, in passato, il gip ha anche rigettato una richiesta di misura cautelare personale chiesta dalla Procura.

Si parla, in particolare, di persone che quando si sono avvicinate a quella che per gli inquirenti è a tutti gli effetti una setta, vivevano in condizioni di vulnerabilità psicofisiche ed erano in momenti di fragilità, alcuni anche di difficoltà economica.

Il primo contatto, però, avveniva sempre su Internet, attraverso la piattaforma Tardis, «deputata come si legge nel capo d'imputazione alla diffusione delle filosofie di Pietro Tamburella in materia di eco villaggi, radionica, radioestesia, figure archetipali, esoterismo, olismo, chakra, kundalini». «A fronte di una donazione di 10 euro, loro davano dispense. Così le ho prese. Mi hanno ringraziata per l'acquisto. Poi sono stata inserita su vari gruppi social. Da fuori sembra tutto bello. E questo mi aveva attirato», aveva raccontato la prima ragazza che ha denunciato. Dopodiché, però, sarebbero iniziate le pressanti lezioni in chat che andavano avanti a tutte le ore del giorno e della notte. Nonostante questo, sia lei, sia altri, hanno aderito alla comunità e sono andati a Campli dove all'epoca, però, non hanno trovato ciò che solo dopo è stato realizzato, un eco villaggio. Ed è durante i loro periodi di permanenza che avrebbero subito gli abusi sessuali, tutti adesso da dimostrare a processo.