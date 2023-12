L'Aquila, morta la maestra Tiziana Cimini Tucceri: era madre di 5 figli

È morta l’altra notte,a 62 anni, Tiziana Cimini Tucceri, moglie di Bruno Cotellessa e mamma di Tommaso, compagno e presidente dell’Anpi dell’Aquila. Già ieri mattina una folla enorme è andata a salutarla nella camera ardente dell’ex Onpi.

Storica maestra elementare da tutti conosciuta, apprezzata e rimpianta, Tiziana ha educato centinaia di bambini e bambine nella scuola di San Francesco, battendosi strenuamente affinché non fosse chiusa e potesse continuare ad essere luogo di formazione e di crescita per i ragazzi e per tutto il quartiere. Da sempre catechista del Cammino Neo Catecumenale, dove da giovane conobbe Bruno, è stata attiva protagonista della chiesa aquilana contribuendo a creare una rete diffusa e profondissima di impegno religioso e sociale.

Madre di cinque figli si è dedicata a loro senza risparmiarsi, vivendo con energia inimmaginabile soprattutto in questi ultimi vent’anni dopo che, nel 2003, le fu diagnosticato un male feroce che sembrava potesse concederle appena qualche giorno di vita. Ha resistito a lungo, poi la resa. Il funerale si svolgerà oggi, sabato 30 dicembre, alle ore 11 nella chiesa di Collemaggio.