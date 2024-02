Salis, Marsilio a Davi: «Pericolosa per i bimbi». Il voto di Siffredi: «Mi farebbe piacere»

Da Ilaria Salis all'antifascismo, da Rocco Siffredi alle coppie di genitori gay, ha affrontato i temi più disparati il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, uscente e ricandidato alle elezioni regionali del 10

marzo prossimo, intervistato da Klaus Davi nel web talk «Klaus Condicio».

«Per i bambini i comportamenti come quello della Salis sono pericolosi. Una persona che prende l'aereo per andare a Budapest a picchiare la gente -ha detto - non mi sembra proprio un modello di deontologia e pedagogia professionale. Ovviamente sempre se verranno confermate le accuse» ha precisato.

Interpellato sul tema delle adozioni gay, Marsilio ha dichiarato: «I bambini non sono un capriccio. Quale è questa forzatura che dobbiamo effettuare per costringere bambini che non hanno il diritto di scelta di scegliersi non una famiglia naturale, ma un altro tipo di famiglia?». Peraltro, alla domanda di Davi «Un gay dichiarato, se bravo, lo prenderebbe nella sua Giunta?» Marsilio ha risposto: «Certo, non mi porrei proprio il

problema».

A Davi che gli chiedeva se si sentirebbe imbarazzato a ricevere il voto di Rocco Siffredi Marsilio ha replicato: «Il

voto è libero, oltre che segreto.

Chi vuole dichiararlo lo dichiara. Non mi fa né caldo né freddo e non mi imbarazzerebbe. Forse... mi farebbe più piacere che dispiacere».