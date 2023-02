Abusi, pacca sul fondoschiena di una studentessa: condannato a due anni

Condanna a due anni di reclusione per un polacco che a Giulianova palpeggiò i glutei di una giovane studentessa pendolare della costa teramana. Ad emettere la sentenza sono stati i giudici riuniti in composizione collegiale presieduti da Claudia Di Valerio che hanno confermato la richiesta del pm Stefano Giovagnoni.

La vicenda risale alla primavera del 2021. Quel giorno la studentessa, già maggiorenne all'epoca dei fatti, si trovava alla stazione di Giulianova dove stava facendo un biglietto per i mezzi che usava abitualmente alla biglietteria automatica. Improvvisamente, in maniera repentina, il polacco, un senza fissa dimora con precedenti, le si avvicinò e le diede una pacca sui glutei per poi darsi alla fuga e far perdere le sue tracce. La ragazza, però, riuscì a voltarsi e a guardarlo sul viso. Immediatamente dopo il fatto la giovane andò dai carabinieri di Giulianova per sporgere una denuncia e quel giorno stesso i militari rintracciarono il polacco in spiaggia, dove fu scoperto a masturbarsi. Il primo riconoscimento da parte della vittima fu fatto subito. Ma anche dopo l'inizio del processo la vittima lo ha riconosciuto pure in aula attraverso le foto segnaletiche. L'uomo ieri è stato quindi condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale.