Ragazza a piedi sulla corsia di sorpasso dell'autostrada: la salva un finanziere

Camminava su un viadotto in stato confusionale sulla corsia di sorpasso dell’autostrada A14, tra i caselli di Città Sant’Angelo-Pescara Nord e Atri-Pineto, rischiando di essere travolta dalle auto in transito, ma è stata salvata da un finanziere libero dal servizio. Si presume infatti che la ragazza volesse gettarsi dal viadotto. Protagonista dell’episodio, avvenuto ieri mattina, è una giovane poi trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.



Il finanziere, in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, notata la ragazza in pericolo si è subito fermato con l’automobile. Nonostante si trattasse di un viadotto, quindi senza corsia di emergenza, è riuscito a farla salire a bordo e ad accompagnarla nella prima area di servizio, per poi allertare la Polizia stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA