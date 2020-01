A14, controlli alla galleria Colle di Marzio: chiuso il tratto Val Vibrata-San Benedetto. Otto chilometri di coda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziate le verifiche sulle gallerie abruzzesi. L’indagine è nata dopo il crollo della galleria Bertè, il 30 dicembre sulla A26, nei pressi del comune di Masone, da parte della procura di Genova. Duecento gallerie sarebbero fuorilegge in tutta Italia. 105 sulla rete in concessione ad Autostrade per l’Italia, tre queste 8 sull’A14 in Abruzzo. Sono 6 nella provincia di Teramo: Galleria San Marco, Morro D'oro; San Basso, Cellino Attanasio; Colle di Marzio, Martinsicuro; Colle Marino, Pineto; Solagne, Pineto; Colle Pino, sempre Pineto. Poi, la galleria pianacce a montesilvano e la Vaccari Immacolata a Francavilla al Mare.Le ispezioni sono iniziate nel corso della notte nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione di Pescara all’interno della galleria Colle di Marzio in corrispondenza del km 313, all’esito delle quali si è deciso di programmare ulteriori indagini strumentali. Per consentire la conclusione di tali indagini si è dunque prolungata la temporanea chiusura del tratto. Le limitazioni già presenti sul tratto disposte dall’Autorità Giudiziaria non consentono di adottare deviazioni di corsia sulla carreggiata opposta per la riapertura del tratto.Al momento, per favorire lo smaltimento degli 8 km di coda in corrispondenza della stazione di San Benedetto del Tronto, la chiusura è stata anticipata alla stazione di Grottammare.Agli utenti che da Ancona sono diretti verso Pescara dopo l’uscita obbligatoria di Grottammare si consiglia si procedere lungo la SS16 Adriatica per poi rientrare in A14 alla stazione di Val Vibrata. Per le lunghe percorrenze a chi da Bologna è diretto verso Pescara-Bari si consiglia di utilizzare la A1 Milano-Napoli e tramite la A24/A25 raggiungere la A14 Bologna-Taranto.