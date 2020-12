Volantini diffamatori contro la ex, condannato a un anno e 8 mesi di reclusione.

Si è concluso ieri mattina il procedimento a carico di un viterbese accusato di stalking sulla ex fidanzata.

Secondo quanto ricostruito la storia tra i due sarebbe andata avanti per mesi tra il 2016 e il 2017. Una relazione approdata in una convivenza. Ma quando le cose hanno iniziato a complicarsi l’imputato avrebbe avuto “strani” comportamenti.

«Si è trattato - ha detto l’avvocato della vittima durante la discussione - di violenza verbale e fisica. Sono continui e reiterati gli episodi a cui è stata sottoposta la mia assistiti, come lei stessa ha avuto modo di raccontare durante la testimonianza».

Dietro i comportamenti dell’imputato ci sarebbe stata la gelosia. Gelosia per il lavoro della donna, avrebbe avuto un ruolo come ballerina in un night, e per questa ragione avrebbe diffuso volantini diffamatori contro la ex. Un gesto che avrebbe fatto infuriare la donna che si è rivolta alla Questura di Viterbo. Durante la denuncia avrebbe raccontato tutte le molestie subite al termine della relazione, senza ovviamente tacere i volantini scabrosi.

Per questa ragione la vittima avrebbe avuto un crollo psicologico tanto da dover cambiare abitazione e abitudini.

«Il mio assistito - ha spiegato il difensore dell’imputato - non ha nessuna responsabilità nelle condotte, le molestie sono una visione distorta di quanto accaduto».

In aula il pm ha chiesto una condanna di due anni di reclusione per il reato di stalking.

La giudice Silvia Mattei al termine della camera di consiglio ha inflitto un anno e 8 mesi di reclusione concedendo la sospensione della pena.

