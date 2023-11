Vitorchiano, "Real! a ghostbuster tale ", proiezione e incontro con i registi

Sabato 2 dicembre al CineTuscia Village il film di Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta in un evento di Radio Nord Borealis Vitorchiano si tinge di green e di mistero. Sabato 2 dicembre 2023 alle ore 16.00, presso il multisala CineTuscia Village in località Pallone, è in programma la proiezione del film "Real! A Ghostbuster Tale" di Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta. L'evento è presentato da Radio Nord Borealis, web radio a impatto zero diretta da Silvia Mariani e Valentina Geminiani, in collaborazione con il Comune di Vitorchiano e con il sindaco Ruggero Grassotti.

Al termine della proiezione è previsto l'incontro con i registi e il cast per parlare del lungometraggio, condividere con i presenti alcuni divertenti momenti e raccontare le curiosità del backstage. "Real! A Ghostbuster Tale" è il fan film non-profit e indipendente, ispirato al celebre "Ghostbusters", la pellicola cult del 1984 diretta da Ivan Reitman e con protagonisti Dan Aykroyd, Bill Murray e Harold Ramis.

“È iniziato come un gioco. Volevo realizzare il sogno di quando ero bambino: raccontare la mia storia di acchiappafantasmi. Ed era un sogno che avevo quasi dimenticato finché, per i miei trent'anni, mia moglie Sara mi ha regalato la replica esatta di uno zaino protonico” racconta in un'intervista Edoardo Stoppacciaro, affermato doppiatore e scrittore. Quel sogno è riuscito a realizzarlo insieme ad alcuni amici e a tanti professionisti del cinema, guidati dalla passione per gli “acchiappafantasmi” e dalla voglia di non limitarsi al ruolo di spettatori. Un fan film a tutti gli effetti, definizione corretta ma forse riduttiva per un lavoro realizzato con cura professionale e grande rispetto dei personaggi e del copyright.

Non avendo scopo di lucro, in quanto legato al marchio Ghostbusters, ha comunque ricevuto un "tacito benestare" dalla Sony Pictures, che è stata informata dell’iniziativa e ha rilasciato un attestato firmato da Ivan Reitman in persona, col quale il progetto è stato accolto nella Ghost Corps, la divisione della Columbia Pictures che supervisiona e tutela il brand Ghostbusters.

Il cast, oltre ad Edoardo Stoppacciaro, in veste di attore, ma anche di sceneggiatore e regista, vede tra i protagonisti Marco Fumarola, Fabio Cavalieri, Lidia Perrone e Alessandro Budroni.

La regia è co-firmata da Cristian Calabretta, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Stoppacciaro e Valerio Albasini Di Giorgio. A rafforzare e rendere più credibile il collegamento narrativo tra la Manhattan di fine anni ‘80 e le vicende romane di oggi ci sono poi alcune partecipazioni speciali come quelle “in voce” di Sergio Di Giulio (voce italiana del dottor Ray Stantz/Dan Aykroyd), Mario Cordova (voce italiana del dottor Egon Spengler/Harold Ramis), Cristiana Lionello (voce italiana di Janine Melnitz) e Melina Martello (voce italiana di Dana Barrett). Per l'occasione Radio Nord Borealis, che si contraddistingue dal punto di vista della sostenibilità in quanto i suoi server e VPS sono certificati green e compensano tutte le emissioni prodotte dalle trasmissioni radiofoniche, sarà presente in sala e girerà alcune riprese per un breve documentario dedicato a Vitorchiano.

Nata nel 2021 da un'idea di Silvia Mariani, Radio Nord Borealis si è affermata a livello nazionale per le sue particolarità. Fondatrice di Lågom Italia (impresa di consulenza in economia circolare specializzata nei CAM e nella comunicazione della sostenibilità aziendale) e divulgatrice della cultura dei paesi nordici, con questa radio Mariani punta a divulgare cultura, territorio e sostenibilità ambientale e farne conoscere i protagonisti. Con il format Green Movie, dedicato al cinema internazionale, pone una particolare attenzione all'arte della cinematografia indipendente: nella prima puntata della stagione 2023 è stato ospite Cristian Calabretta per parlare di qualità, impegno e sostenibilità del cinema indipendente. Per informazioni: www.radionordborealis.it - 389.8880428