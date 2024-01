Vitorchiano premiato come Comune riciclone

Dopo l'Ecoforum svoltosi a Roma lo scorso dicembre, Legambiente Lazio rinnova al Comune di Vitorchiano il titolo di "Comune Riciclone" durante l'evento di rito tenutosi a Viterbo presso lo Spazio Attivo Lazio Innova insieme a tutti i comuni delle province di Viterbo e di Rieti che hanno ottenuto il riconoscimento.

“La comunità di Vitorchiano - commenta il consigliere delegato al decoro urbano Piero Lanzi - deve essere orgogliosa per quanto fatto. La dimostrazione che la tutela del territorio è una sensibilità nelle corde di tutti e che la stessa passa anche attraverso strumenti come la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti. Pertanto è doveroso ringraziare per primi tutti i cittadini vitorchianesi che, accettando di cambiare piccole abitudini, svolgono quotidianamente un lavoro certosino e virtuoso nel differenziare i vari materiali nelle proprie abitazioni”.

“Un ringraziamento - aggiunge il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni - va anche a tutto il personale degli uffici coinvolti, dai responsabili Emilio Basili e Pierangelo Arcangeli ai loro collaboratori e staff, a tutto il personale del Comune e ai dipendenti della Cooperativa che curano la pulizia e il decoro delle piazze e delle vie del nostro paese, nonché ovviamente al personale dell'impresa affidataria del servizio di raccolta porta a porta Ekorec”.

Il Comune di Vitorchiano ricorda infine che, oltre a rispettare l’ambiente, tutelare il nostro territorio e rispettare le regole, tutto questo ha anche permesso, e permetterà ancora, di contenere gli effetti negativi dell'aumento dei costi di conferimento in discarica, che sono saliti sia per la frazione di rifiuto secco e indifferenziato sia per la frazione dell'umido organico.