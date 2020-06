Virus nella Tuscia, Tuscania e Bagnoregio Covid-free. E anche oggi nessun nuovo caso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tuscania è Covid-free. Guarita l'ultima paziente colpita dal virus, la cittadina è libera dal contagio. «Una notizia straordinaria», commenta sui social il sindaco Fabio Bartolacci che ringrazia i cittadini per il loro comportamento responsabile. Sono tre in totale i negativizzati di oggi: oltre al caso di Tuscani, uno a Bagnoregio (anche il paese della Teverina ora è libero dal contagio) e uno a Viterbo. E continua la scia positiva che vede dal 30 maggio nessun nuovo infettato. In totale,i casi di positività sinora registrati nella Tuscia restano a 462 di cui 23 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 27 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 411 il numero delle persone negativizzate e resta a 25 il numero delle persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza , nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 13318 tamponi, 84 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 110 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3791 hanno invece concluso il periodo di isolamento.Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4003 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl di Viterbo. Di questi, 62 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,55%. Dall’inizio dell’indagine, due sono i casi accertati di positività al virus, dopo il tampone.