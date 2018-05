Viterbo, uomo si lava e fa il bucato nella fontana di piazza della Rocca: intervento della polizia

di Federica Lupino

Chissà cosa ne penserebbe il Vignola che la realizzò per conto del cardinale Alessandro Farnese nel 1576, al posto di una fontana medievale preesistente. Di sicuro, che non l'aveva certo disegnata affinché qualcuno la usasse per darsi una bella rinfrescata, o men che mai per fare il bucato. Eppure, è successo: questa mattina un uomo si è avvicinato alla fontana di piazza della Rocca, nel cuore di Viterbo, ha poggiato a terra il suo borsone, si è tolto la maglia e ha iniziato le sue operazioni di toeletta, come se si trovasse nel bagno di casa. E, visto che c'era, ha pensato pure di sciaquare qualche abito.



Una scena surreale che ha richiamato l'attenzione degli attivisti di Viterbo Civica che hanno cercato di dissuaderlo. Ma lui se ne è fregato, continuando con il bucato. Finché non è intervenuta la polizia che lo ha multato e allontanato. Uno schiaffo al decoro di Viterbo che richiama gli episodi di degrado sempre più frequenti segnalati nella Capitale.







