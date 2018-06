di Massimo Chiaravalli

E adesso, chiuse le urne, comincia la lunga notte d’attesa. Il dato definitivo dell’affluenza a Viterbo è stato del 62,97 per cento, a fronte del 67,37 della precedente tornata amministrativa nel capoluogo del 2013: in pratica un viterbese su tre non si è recato ai seggi.

In assenza di dati ufficiali, quelli forniti della Prefettura, quelli ufficiosi che filtrano dai seggi nel corso dello scrutinio indicano Giovanni Arena (centrodestra) in forte vantaggio con oltre il 39% dei consensi. Più staccati la civica Frontini (al 18%), insediata da Ciambella (Pd) e Serra (civica Impegno comune), entrambi intorno al 10%..



Primo dato ufficiale: l'elezione di Adelio Gregori (centrosinistra) a sindaco di Vallerano con il 78,40% dei voti.



Lo scrutinio inizia subito e gli otto candidati a sindaco, insieme agli oltre 500 candidati a consigliere, aspettano di sapere se ce l’hanno fatta. Si attendono i risultati (parziali) dello scrutinio dalle 66 sezioni del capoluogo e frazioni.

L’unico episodio, in una giornata tutto sommato tranquilla, ha riguardato Frontini, accusata su Facebook da alcuni candidati di centrodestra di aver fatto propaganda elettorale fuori dal seggio in cui votava, il “Paolo Savi”, e per questo allontanata dalle forze dell’ordine. Versione smentita – o comunque molto ridimensionata, fino a rientrare nei canoni della normalità - da qualche candidato delle sue liste sempre via social network.



Ognuno degli otto candidati a sindaco ha già iniziato a seguire lo scrutinio nel rispettivo comitato elettorale o sede di partito. Arena in quello di via della Palazzina, Serra in via Onio Della Porta, Frontini in via Cavour ma anche a palazzo dei Priori, Taglia in via Maresciallo Romiti, Erbetti ha seguito la prima parte da casa, Celletti e Rossi invece indecisi fino all’ultimo su dove attendere l'esito del voto.

