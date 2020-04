Ubriaca alla guida raggiunge un altro comune: fermata sulla Trasversale e denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubriaca alla guida raggiunge un altro comune senza motivo, denunciata. Nell’ambito dei controlli effettuati dalle pattuglie della polizia stradale di Viterbo, per le misure varate per il contenimento del Covid-19, gli agenti nei giorni scorsi hanno effettuato una verifica su un veicolo in transito sulla superstrada “Umbro-Laziale".Alla guida dell’autovettura c'era una donna di 40 anni, priva di documenti. La donna al momento dell'alt non è stata in grado di dare spigazioni sul fatto che si trovasse in un altro comune rispetto al domicilio abituale.Da un riscontro è stato accertato che la patente di guida le era stata sospesa. Poi sottoposta ad alcol test è risultata positiva.Al termine degli accertamenti sono state contestate le infrazioni di guida in stato di ebbrezza alcolica, guida con patente sospesa e violazione delle prescrizioni per il contenimento del rischio epidemiologico. Il veicolo su cui viaggiava è stato sottoposto a fermo, e affidato alla sorella.