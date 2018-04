Viterbo, torna il mercatino del vintage: un weekend tra oggettistica e abbigliamento al palazzo dei Papi

di Federica Lupino

Oggettistica, memorabilia, e capi d’abbigliamento dal 1940 ai primi anni ’80. E poi borse, foulard, bijoux e occhiali. Insomma, di tutto un po’ attende i visitatori che sabato 14 e domenica 15 aprile visiteranno il mercatino del Vintage a Viterbo. La manifestazione, giunta all'11esima edizione, richiama quest'anno oltre 30 gli espositori, provenienti da tutto il Centro Italia, che per due giorni affolleranno la sala Alessandro IV del Palazzo dei Papi.



L'appuntamento, capace di richiamare centinaia di appassionati, è organizzato dall’associazione Caritas “Parrocchia Santa Maria de La Quercia” con il patrocinio del Comune di Viterbo. Ingresso gratuito e via dalle 9 fino alle 20 per un tuffo nel passato. «Con delle chicche e delle sorprese davvero imperdibili», racconta Rosanna Lamagna, una delle organizzatrici dell’evento. «Una giornata per tutti – continua Lamagna – per i meno giovani che potranno riscaldare i ricordi dell’infanzia. E per chi giovane lo è adesso, che potrà rendersi conto di cosa fosse il mondo prima della rivoluzione tecnologica. Uno sguardo verso un mondo che non c’è più». Ma che continua ad essere vivo ed appassionare.

Venerd├Č 13 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA