Viterbo, torna il mercatino dei libri usati

Torna PaperOnly, il mercatino di Viterbo specializzato di materiale cartaceo da collezionismo. A darne notizia è l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini. «Da sabato 27 giugno, torna PaperOnly. L’appuntamento con il mercatino sarà ogni ultimo sabato del mese, dalle 8 alle 20, in piazza dei Caduti. Un’occasione per vivere il nostro centro storico, tra libri, cartoline, antichi documenti, francobolli, fotografie, manifesti, stampe e tanto altro ancora. Un’iniziativa dedicata agli appassionati del genere, a semplici curiosi, a viterbesi e a turisti a passeggio per il nostro centro storico». © RIPRODUZIONE RISERVATA