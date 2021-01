Mancato rispetto delle norme anticovid, chiusi il parco del Bagnaccio e le terme Oasi.

Le due strutture termali del capoluogo resteranno serrate per cinque giorni. Per loro anche una multa per aver violato i divieti imposti per fermare l’emergenza sanitaria.

Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Viterbo e i colleghi Nas hanno controllato il Bagnacco e l’Oasi.

Non solo le strutture ma anche tutti gli ospiti presenti.

Al termine del controllo tutti gli ospiti sono stati allontanati e le strutture sono state chiuse e multate.

A raccontare il maxi blitz sono stati alcuni viterbesi sui social.

«Alle 10.30 nella vasca B3 eravamo in 4 - ha scritto sui social un ospite - tutti distanziati in totale c'erano quasi 20 persone in tutto il parco, ad un certo punto siamo stati circondati da 16 carabinieri e agenti del Nas ci hanno fatto uscire chiesto documenti e dopo una mezz'ora siamo potuti uscire dal Bagnaccio».

Mattinata di controlli anche all’Oasi, una delle ultime strutture termali nata nel capoluogo.

Anche questa resterà chiusa fino a venerdì prossimo e potrà accogliere ospiti solamente dopo prenotazione e con certificato medico.

E’ questa infatti l’unica possibilità per fare un bagno caldo alle terme. In base alle recenti normativa covid per accedere alle strutture è necessaria una prescrizione medica che attesti la necessità della cura.

A controllare chi fa bagni caldi sono anche le fiamme gialle. Solo dieci giorni fa i finanzieri hanno denunciato tre persone residenti a Viterbo che erano arrivate fino a Saturnia per poter usufruire delle famose terme. In questo caso la multa sarebbe stata principalmente per aver violato i confini comunali e poi per aver anche fatto un bagno termale senza aver prescrizioni mediche.

