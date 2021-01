Scuole superiori, l'apertura slitta al 18 gennaio

Nel Lazio le scuole superiori saranno in didattica a distanza fino al 18 gennaio. Il presidente della Regione Lazio,

Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 l'apertura in presenza delle scuole superiori.

Analoga ordinanza è stata firmata a Viterbo dal sindaco Giovanni Arena: "Il senso del provvedimento - ha detto Arena - è questo: isolare gli eventuali casi positivi che dovessero emergere in questi giorni, ed evitare quindi ulteriori contagi tra coetanei con la conseguente quarantena di intere classi. Ritengo pertanto opportuno e prudente attendere ancora qualche giorno prima di consentire il ritorno in classe degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, molti dei quali farebbero anche uso di mezzi di trasporto. Questi giorni serviranno inoltre anche a far entrare a regime i nuovi orari degli stessi mezzi di trasporto”.

Ultimo aggiornamento: 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA