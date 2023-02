Rapinatrici a 17 anni: fanno razzia di trucchi e profumi e aggrediscono una commessa

Fanno razzia di trucchi e profumi e aggrediscono una commessa che tenta di fermarle, nei guai due ragazze di 17 anni di Viterbo

Ieri sera, poco prima dell'orario di chiusura, le due si sono presentate nel centro commerciale di via Garbini. Mentre tentavano di rubare prodotti cosmetici sono state sorprese dal personale del negozio. Fermate prima dell’uscita hanno tentato di darsi alla fuga, colpendo a manate in volto la commessa e mordendo al braccio un altro dipendente. giunto in soccorso alla collega.

Sul posto è intervenuta la Volante della polizia e le due ragazze sono state bloccate. Successivamente, vista la giovane età di entrambe, denunciate a piede libero per rapina impropria.