Mercoledì 13 Aprile 2022, 07:10

Un palazzo di giustizia ancor più tecnologico. E' stato inaugurato ieri mattina il sistema dinamico di aggiornamento delle udienze penali (“sdaUP”), espressione della collaborazione fra Tribunale di Viterbo ed il partner tecnologico Astalegale. Una novità che permetterà a tutti i fruitori di vedere in ogni momento l’aggiornamento delle udienze. Grazie a semplice smart monitor posizionato davanti alle aule del collegio.

«Il progetto - ha spiegato il dirigente Paolo Stavagna - si è snodato attraverso riunioni organizzative preliminari e test finalizzati all’introduzione del sistema, oltre a specifici momenti di formazione ed affiancamento destinati al personale della cancelleria che già si occupa dell’attività di verbalizzazione, al quale verranno affidati anche i compiti di aggiornamento dello stato dei singoli procedimenti nell’ambito delle udienze penali che, in tempo reale, viene veicolato sul sito web del Tribunale».

Mediante delle semplici indicazioni di stato (ad esempio in attesa, in corso, concluso) l’utenza sarà pertanto in grado di acquisire in tempo reale informazioni sull’evoluzione dell’udienza, senza necessariamente dover entrare nelle aule, ottimizzando il proprio tempo nel fruire della possibilità di dedicarsi ad impegni ed attività concomitanti. «Ci auguriamo - ha affermato il presidente del Tribunale Eugenio Turco - che presto possa essere esteso anche al settore civile».

Soddisfatto anche il procuratore capo Paolo Auriemma: «Siamo il primo ufficio italiano completamente cablato. Grazie nostri tecnici abbiamo raggiunto un risultato importante». Il sistema è stato sostenuto da Dgsia-Cisia di Roma(le strutture ministeriali competenti per l’informatica).