Ospedale di Belcolle: sfalciano l'erba e trovano un teschio, indaga la polizia

Sfalciano l'erba e trovano un teschio, indaga la polizia. Macabra scoperta ieri mattina nei pressi dell'ospedale Belcolle, a Viterbo. Durante i lavori di sfalcio dell'erba, accanto alla pista di atterragio delle eliambulanze, è emerso un teschio umano.



Gli operai della ditta incaricata allo sfalcio hanno subito chiamato la Squadra mobile, della questura viterbese, che si è attiva per le opportune verifiche. Sul posto anche la Scientifica per reperire tutto il materiale. La polizia ha aperto un'indagine, per capire come sia finito nello spazio adiacente all'ospedale un teschio umano.

