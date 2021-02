Silvio Ascenzi, una lunga storia che si intreccia con la città

Nella prima di copertina, cinto dalla fascia tricolore, accoglie Giovanni Paolo II (27 maggio 1984). Nella quarta di copertina, foto di famiglia in un esterno: insieme alla moglie Cristina, è attorniato dai quattro figli (Maria Gabriella; Nicoletta, scomparsa prematuramente nel 2018; Raffaele, autore di due Macchine di Santa Rosa, Ali di luce e Gloria; Guglielmo), dai dieci nipoti, dai generi e dalle nuore.

Se è vero che in molti casi le immagini valgono più delle parole, Silvio Ascenzi non ha scelto a caso le foto descritte. La prima esplicita il suo impegno politico, non disgiunto dalle pratiche religiose; la seconda, l’amore e la dedizione per i suoi immediati congiunti.

Varcata la soglia degli 80 anni lo scorso 7 dicembre («sono nato al civico 81 di via San Lorenzo da Filippo e Caterina Henrici de Angelis») ha maturato il desiderio di confezionare la sua autobiografia, dettata al giornalista Giovanni Faperdue che ha tirato fuori un volume di 150 pagine, di grande formato: “Silvio Ascenzi: una storia, una famiglia, tanti ideali”.

Il racconto intreccia le gesta degli avi (“alla metà dell’800 il bisnonno Filippo, marchigiano, impiantò a Viterbo una fabbrica di fiammiferi”) e del padre Filippo. Fascista della prima ora, consigliere e assessore comunale, segretario federale del partito Fascista, Podestà dal 1931 al 1934, primo presidente della ricostruita Provincia, autore di tante opere urbanistiche (a cominciare dalla copertura del torrente Urcionio e la conseguente apertura di Via Marconi). Curiosità storica: su proposta del repubblicano Duilio Mainella, antifascista, presidente dell’Anpi, nel 1949 il consiglio comunale intitolò al suo nome, con voto unanime, il tratto stradale che da piazza del Comune conduce a piazza del Sacrario.

Il volume, va da sé, srotola il denso cursus honorum di Silvio: imprenditore agricolo, insieme al fratello Francesco, di una fiorente azienda; dirigente dell’associazione del settore, presidente della scuola per infermieri, membro del Cda dell’Università della Tuscia, consigliere e assessore comunale (democristiano, liturgia andreottiana, non poche volte eretico al verbo del Divo Giulio), consigliere provinciale, presidente della Camera di commercio. Quindi, nel 1983 e fino al 1986, sindaco della Città dei Papi, a guida di una giunta centrista composta da democristiani, repubblicani e liberali, ideatore, al pari del padre, di vari interventi di risanamento urbanistico nel centro storico.

Zeppo di foto (dall’infanzia alla maturità, a cavallo, in sella alla moto Laverda, con la divisa di Facchino di Santa Rosa, spalletta del “Volo d’Angeli” etc.) e di aneddoti, il volume si chiude con uno struggente ricordo “amatissimo” di Nicoletta. «Si definiva e firmava ‘f.t.p.’ (tua figlia preferita), non perché si anteponesse ai fratelli, ma perché la sua vicinanza costante mi dava conforto nelle difficoltà, appoggio nelle decisioni, e anche rimprovero amorevole quando perdevo la pazienza e lo manifestavo a lei in una complice confidenza. Ancora adesso, quando devo prendere una decisione o desidero qualcosa, mi rivolgo a lei, sicuro che la mia richiesta sarà ascoltata».

