Viterbo, ladro di pokemon fermato dai carabinieri

Giovedì 7 Settembre 2023, 14:09

Mistero risolto. A Viterbo non si parlava d'altro negli ultimi giorni. Un commerciante della zona aveva infatti denunciato ripetuti furti di carte da gioco Pokemon nel suo supermercato. Aveva dei sospetti ma non ancora le prove. E così sono intervenuti i carabinieri di Tuscania che hanno iniziato a indagare grazie anche alla segnalazione del commerciante. Quest'ultimo aveva notato in varie occasioni la sparizione delle carte proprio in concomitanza con la presenza nel negozio di un uomo. E infatti le indagini hanno portato all'identificazione di un 29enne italiano. Durante la perquisizione presso la sua abitazione sono state recuperate circa 300 carte dal valore di circa 1000 euro, rubate dal negozio. Il giovane ha giustificato il furto affermando di voler creare una collezione personale. La giustificazione ovviamente non è bastata a evitargli la denuncia a piede libero per furto aggravato e continuato.