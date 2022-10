In fiamme un deposito di calzature sulla Teverina, vigili del fuoco al lavoro

Fiamme in un capannone sulla Teverina, al lavoro i vigili del fuoco di Viterbo. Questo pomeriggio, intorno alle 17, è scoppiato un incendio in un fabbricato adibito a magazzino, nella zona industriale alle porte di Viterbo.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi, oltre agli agenti della Squadra volante in supporto. Sconosciute, al momento, le cause dell’incendio che ha colpito un magazzino di calzature. Secondo quanto appreso dagli operatori, le fiamme si sarebbero sviluppate velocemente, probabilmente a cause del materiale presente nel capannone.

I vigili del fuoco stanno ancora operando, dopo aver messo in sicurezza la struttura e quelle adiacenti.