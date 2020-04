Viterbo come Happy Days: arriva il drive in. L'assessore Mancini: «C'è una richiesta»

Ultimo aggiornamento: 16:10

L'idea ha ripreso piede proprio per via del coronavirus. E adesso c'è chi la vorrebbe mettere in pratica. A Viterbo si potrebbe tornare indietro di qualche decennio e rivivere - in parte - l'atmosfera tipica degli anni '50 della serie tv Happy Days: potrebbe sbarcare a breve un drive in.Tutti in macchina parcheggiati a guardare un film: roba d'altri tempi? Non sembra, soprattutto oggi che vige il distanziamento sociale. E l'assessore Alessia Mancini conferma che c'è un interesse. «Sono stata contattata - dice - perché c’è l’intenzione di aprire un drive in. Con il discorso del Covid è un'iniziativa che potrebbe portare un po’ di economia».Da un paio di giorni gira anche una pagina Facebook e Instagram sul tema, ma non sono gli stessi che hanno contattato palazzo dei Priori. «E’ tutto a un livello ancora molto embrionale: al momento - continua Mancini - mi è stata fatta richiesta da un gruppo di viterbesi che hanno intenzione di investire in questo settore. Vogliono provare questa strada, quindi stiamo cercando di coordinarli. E’ l’unica richiesta arrivata finora».Ora si tratta di capire se c'è un'area adeguata. Intanto si sonda il terreno. «A Viterbo un drive in non c’è mai stato - conclude l'assessore - ma ci stiamo lavorando».