Foibe, il Giorno del ricordo" nel Viterbese: le cerimonie in programma

Giorno del Ricordo 2022, una decina gli appuntamenti spalmati da oggi a domenica nella Tuscia, in memoria delle vittime delle foibe.

A Civita Castellana oggi alle 9,30 il sindaco Luca Giampieri e l'assessore Simonetta Coletta deporranno una corona al monumento dei caduti in via Gramsci. Alle 10,30 nella sala consiliare del Comune prenderà via una conferenza, previsti anche intermezzi musicali eseguiti dai docenti di musica della scuola media Alighieri. Parteciperà Silvano Olmi che svelerà la storia di un cittadino di Civita Castellana gettato nelle foibe dai titini.

A Viterbo l'Archivio di Stato ripropone sul proprio sito web e sui canali social della mostra documentaria online allestita nel 2021. Altri appuntamenti a Castiglione in Teverina, Tuscania, Vetralla (ore 15,30, omaggio alla tomba del carabiniere Luciano Lupattelli martire delle foibe); Oriolo Romano (ore 17,15, omaggio al monumento ai Caduti). Sabato a Civitella d'Agliano ore 10,30, inaugurazione del monumento dedicato ai martiri delle foibe e al carabiniere Giulio Mancini.

Domenica a Viterbo, ore 11, a Valle Faul, omaggio al monumento in memoria di Carlo Celestini.