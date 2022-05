Elezioni a Viterbo, appuntamenti politici di oggi: Lega con Bagnai e Troncarelli in piazza

Altra giornata ricca di impegni politici, quella di oggi. Si comincia la mattina con la candidata di Fratelli d’Italia Laura Allegrini che dalle 8:30 alle 9:30 sarà al Blu Bar di Piazza Crispi, per prendere un caffè con i cittadini viterbesi e per rispondere alle domande che le saranno poste. La giornata elettorale riprende poi direttamente alle 18:00 con un doppio appuntamento su due fronti ben distinti.

A piazza San Lorenzo, all'ombra del Duomo, la candidata del Pd Alessandra Troncarelli presenterà ufficialmente gli uomini e le donne delle otto liste al suo fianco (Pd, M5S, Viterbo Cresce, Contatto, Viterbo sul Serio, Noi Insieme per Viterbo, Fare per Viterbo e Viterbo dei Cittadini). Un incontro che promette già da ora di polarizzare i riflettori, sfoderando la squadra composta da ben 239 aspiranti consiglieri comunali, ex sindaco Giovanni Arena compreso, che vuole mostrare al pubblico "la Viterbo che vogliamo".

Contemporaneamente, la Lega ha invitato tutti i suoi potenziali elettori a un incontro presso il bar Coffee Break Time di via Genova con il senatore Alberto Bagnai, responsabile nazionale del dipartimento economia per il partito di Salvini. Immancabile, per l'appuntamento dei leghisti, la presenza del candidato Claudio Ubertini che avrà modo di discutere dell'economia viterbese con il senatore della Repubblica.