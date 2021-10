Elezioni, affluenza in calo in tutto il Viterbese. Ad Arlena la più alta, la più bassa a Vetralla

Lunedì 4 Ottobre 2021, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 11:08

Affluenza bassa alle urne, dai dati di ieri sera, nei venti comuni della provincia di Viterbo dove si vota per eleggere sindaci e consigli comunali: una tendenza in linea con l'andamento nazionale.

I seggi si sono chiusi ieri alle 23 e riapriranno questa mattina (oggi si potrà votare fino alle 15). Alla chiusura l'affluenza media in provincia di Viterbo era del 53,65 per cento, rispetto al 76,38 delle ultime amministrative nel 2016. C'è da dire, però, che in quell'occasione si era votato in un solo giorno. Del dettaglio, i paesi che hanno registrato l'affluenza maggiore e minore sono stati, rispettivamente, Arlena di Castro (67,19 per cento rispetto a 90,44) e Vetralla (45,37 contro 73,15).

Alle 12, primo dato registrato dal ministero dell'Interno, l'affluenza media nella Tuscia ferma al 15,27 per cento (contro il 21,84 del 2016). La più bassa a Vetralla (12,68 rispetto a 20,37), la più alta a Carbognano (20,67 rispetto a 25,11). Alle 19 c'è stata una risalita, ma sempre con un forte scarto rispetto alla precedente consultazione: 41,70 il dato medio, contro il 57,31. Vetralla si è confermata il Comune in cui si è votato di meno (35,54 rispetto a 54,04), mentre il Comune con la maggiore affluenza, a quell'ora, è diventato Proceno (56,22 per cento, rispetto 79,59).

Tranquilla la giornata ai seggi, con qualche problema segnalato a Orte. In un seggio, un elettore è uscito dalla cabina dicendo: «Ho sbagliato a votare» e, invece di consegnare la scheda, l'ha strappata, creando una certa confusione tra chi, sul momento, non ha saputo gestire l'imprevisto. Sempre a Orte, in un altro seggio, sono stati chiamati i carabinieri perché un elettore, dentro la cabina, ha scattato foto alla scheda (a tradirlo, lo scatto della fotocamera).

Questa l'affluenza alle ore 23 di ieri nei 20 centri della provincia in cui si vota:

Acquapendente 57,89

Arlena di Castro 67,19

Bassano Romano 54,55

Canino 55,75

Caprarola 58,09

Carbognano 65,68

Corchiano 63,90

Fabrica di Roma 51,30

Faleria 49,32

Gallese 52,29

Lubriano 57,69

Marta 55,10

Montefiascone 52,23

Oriolo Romano 51,70

Orte 51,22

Proceno 65,88

Soriano 53,77

Vasanello 63,81

Vetralla 45,37

Vitorchiano 53,23

Questa mattina l'ultimo sprint fino alle ore 15, poi comincerà lo spoglio.