Viterbo, dal virus oggi una nuova contagiata di Viterbo. Il totale sale a 447, superati i 10mila tamponi

Un nuovo caso di coronavirus nella Tuscia. A risultare. A scoprirlo è stata una struttura sanitaria fuori provincia. In totale, i contagiati residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 447.Continua l'impennata di guariti, oggi sono 10: 2 a Viterbo, 2 a Tuscania, 1 a Montefiascone, 1 a Piansano, 1 Montalto di Castro, 1 a Bassano Romano, 1 a Grotte di Castro e 1 a Soriano nel Cimino. Al momento, delle persone positive al coronavirus: 122 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio e 13 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive.Sale a 291 il numero delle persone negativizzate e resta a 21 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 10.093 tamponi, 251 nelle ultime 24 ore.Ad oggi 379 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3418 hanno invece concluso il periodo di isolamento.